Пушков назвал участие Канады в G7 «атавизмом»
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что группа стран «Большой семёрки» (G7) не будет современной без включения в неё России. А вот без Канады в этом международном клубе можно обойтись, считает он.
«Объективно Канаде нечего делать в G7. Ее участие там — атавизм», - написал сенатор в «Твиттере».
Сейчас в «большую семёрку» входят США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония. Вместе с Россией они до 2014 года составляли G8, однако из-за присоединения Крыма отказались от сотрудничества с Москвой в этом формате.
Недавно президент США Дональд Трамп решил пригласить в G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, однако, заявил, что Россия как была за пределами формата, так там и останется, пишет «Газета.ру».
Пушков считает, что помимо России и Индии Трампу следовало бы настоять на включении в группу G7 и Китая, однако американский лидер этого, очевидно, не сделает.
«Поэтому G7 так и останется устаревшей», - заключил российский сенатор.
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