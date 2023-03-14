Трамп обвинил Байдена в создании альянса Москвы и Пекина

Бывший американский лидер Дональд Трамп обвинил действующего главу государства Джо Байдена в том, что он своей внешней политикой привел к образованию альянса Россия — Китай.

Байден допустил победу Трампа на следующих президентских выборах

«Для Китая это было как отобрать конфету у ребенка. Это было очень просто», — сказал экс-глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что мир на грани третьей мировой из-за «одержимых» в Вашингтоне.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденДональд Трамп
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