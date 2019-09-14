Трамп рассказал, как погиб сын Усамы бен Ладена
Американский президент Дональд Трамп заявил, что недавняя гибель сына основателя террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамы бен Ладена Хамзы бен Ладена была результатом военной операции США, сообщают РИА Новости.
«Хамза бен Ладен, высокопоставленный член «Аль-Каиды» и сын Усамы бен Ладена, был убит в ходе антитеррористической операции США в регионе Афганистана и Пакистана», - написано в официальном заявлении Трампа.
Трамп считает, что после ликвидации Хамзы бен Ладена, приверженцы «Аль-Каиды» лишатся «важных лидерских качеств», а группировка – духовных уз с бен Ладеном-старшим. Событие также повлияет на оперативные решения боевиков.
Отмечается, что информация о ликвидации Хамзы бен Ладена появилась еще 31 июля. Он считался преемником своего отца Усамы, лидера «Аль-Каиды». По некоторым данным, у Усамы бен Ладена порядка 26 детей, отмечают Известия.
«Аль-Каида» взяла на себя ответственность за теракты в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, в результате которых были уничтожены башни ВТЦ, погибло почти 3 тыс. человек.
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