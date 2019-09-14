Трамп рассказал, как погиб сын Усамы бен Ладена

Американский президент Дональд Трамп заявил, что недавняя гибель сына основателя террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамы бен Ладена Хамзы бен Ладена была результатом военной операции США, сообщают РИА Новости.

«Хамза бен Ладен, высокопоставленный член «Аль-Каиды» и сын Усамы бен Ладена, был убит в ходе антитеррористической операции США в регионе Афганистана и Пакистана», - написано в официальном заявлении Трампа.

Трамп считает, что после ликвидации Хамзы бен Ладена, приверженцы «Аль-Каиды» лишатся «важных лидерских качеств», а группировка – духовных уз с бен Ладеном-старшим. Событие также повлияет на оперативные решения боевиков.