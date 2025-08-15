Трамп рассчитывает на прекращение огня на Украине по итогам саммита с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется достичь договоренности о прекращении огня на Украине уже 15 августа по итогам переговоров с Владимиром Путиным на Аляске. Об этом он сказал журналистам на борту президентского самолета по пути на встречу с российским лидером.
По словам Трампа, он намерен добиться результата быстро и будет недоволен, если договоренность не удастся заключить в этот же день.
«Я просто хочу, чтобы убийства прекратились», — отметил американский президент.
Он добавил, что Евросоюз не определяет его позицию в этом вопросе, однако будет вовлечен в мирный процесс, передает «Радиоточка НСН».
