Трамп рассчитывает на прекращение огня на Украине по итогам саммита с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется достичь договоренности о прекращении огня на Украине уже 15 августа по итогам переговоров с Владимиром Путиным на Аляске. Об этом он сказал журналистам на борту президентского самолета по пути на встречу с российским лидером.

По словам Трампа, он намерен добиться результата быстро и будет недоволен, если договоренность не удастся заключить в этот же день.

СМИ: Зеленский обеспокоен переговорами Путина и Трампа на Аляске

«Я просто хочу, чтобы убийства прекратились», — отметил американский президент.

Он добавил, что Евросоюз не определяет его позицию в этом вопросе, однако будет вовлечен в мирный процесс, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
