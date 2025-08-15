СМИ: Зеленский обеспокоен переговорами Путина и Трампа на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшие помощники обеспокоены предстоящими переговорами лидеров России и США на Аляске, сообщил неназванный украинский чиновник Financial Times. По его словам, в Киеве опасаются, что их отсутствие на встрече может сказаться на будущем страны.

Как отмечает издание, в окружении Зеленского «настроение напряженное» на фоне саммита, который пройдет более чем в 8 тысячах километров от Украины.

Песков: Переговоры Путина и Трампа могут продлиться 6-7 часов

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По данным Кремля, сначала лидеры проведут переговоры тет-а-тет, затем с участием делегаций. В состав российской делегации войдут Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Андрей Белоусов, Антон Силуанов и Кирилл Дмитриев.

Перед началом беседы Путин и Трамп выступят с краткими заявлениями, а по ее итогам проведут совместную пресс-конференцию. Главной темой встречи станет урегулирование конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP /ТАСС
