СМИ: Зеленский обеспокоен переговорами Путина и Трампа на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшие помощники обеспокоены предстоящими переговорами лидеров России и США на Аляске, сообщил неназванный украинский чиновник Financial Times. По его словам, в Киеве опасаются, что их отсутствие на встрече может сказаться на будущем страны.

Как отмечает издание, в окружении Зеленского «настроение напряженное» на фоне саммита, который пройдет более чем в 8 тысячах километров от Украины.