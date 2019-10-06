Трамп раскрыл причину скандального звонка Зеленскому
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому по просьбе министра энергетики Рика Перри. Такое объяснение президент США дал представителям Республиканской партии в Палате представителей, сообщает Axios, ссылаясь на три источника.
По их словам, после стандартных слов Трампа про «идеальный» звонок украинскому коллеге, американский президент упомянул Рика Перри, уточняет I NTERFAX.RU
«Не многие знают это, но я даже не хотел делать звонок. Единственная причина, по которой я сделал звонок, это потому что Рик попросил меня. Что-то о заводе СПГ (сжиженный природный газ)», - рассказали собеседники американского СМИ.
Напомним, Рик Перри предлагал Зеленскому ввести в правление НАК «Нафтогаз Украины» представителей США и противостоять росту коррупции на Украине.
По мнению президента Российского газового союза Сергея Чижова, которое он высказал ранее в эфире НСН, санкций США против «Северного потока—2» являются пустым сотрясанием воздуха.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В ДТП с автобусом в Нижегородской области пострадали 20 человек
- МЧС: В Москве ожидается мокрый снег
- Трамп раскрыл причину скандального звонка Зеленскому
- ДДТ выключили свет на питерском выступлении на «Газпром-Арене»
- В Испании заявили о смене политических ролей России и США