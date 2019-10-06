Трамп раскрыл причину скандального звонка Зеленскому

6 октября 201912:01

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому по просьбе министра энергетики Рика Перри. Такое объяснение президент США дал представителям Республиканской партии в Палате представителей, сообщает Axios, ссылаясь на три источника.

По их словам, после стандартных слов Трампа про «идеальный» звонок украинскому коллеге, американский президент упомянул Рика Перри, уточняет I NTERFAX.RU

«Не многие знают это, но я даже не хотел делать звонок. Единственная причина, по которой я сделал звонок, это потому что Рик попросил меня. Что-то о заводе СПГ (сжиженный природный газ)», - рассказали собеседники американского СМИ.

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Напомним, Рик Перри предлагал Зеленскому ввести в правление НАК «Нафтогаз Украины» представителей США и противостоять росту коррупции на Украине.

По мнению президента Российского газового союза Сергея Чижова, которое он высказал ранее в эфире НСН, санкций США против «Северного потока—2» являются пустым сотрясанием воздуха.

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ФОТО: РИА Новости
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