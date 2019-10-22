Трамп предъявил Клинтон её «агента Кремля»

В эксклюзивном интервью телеканалу в понедельник Трамп раскритиковал бывшего госсекретаря в рамках более широкой дискуссии с Шоном Хэннити. Во время интервью Трамп также выразил надежду, что генеральный прокурор Уильям Барр рассмотрит потенциальные связи между Украиной, Клинтон и противоречивым досье против Трампа, составленным британским экс-шпионом Кристофером Стилом.

По сообщению издания, все больше демократов 2020 года встают на защиту Габбард и «отказываются» от Клинтон. Сама Габбард в понедельник сказала, что она открыта для личной встречи с Клинтон. Ранее президент США назвал Клинтон сумасшедшей в своем Twitter,



