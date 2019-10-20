Трамп рассказал о сумасшествии Хиллари Клинтон
Президент США Дональд Трамп прокомментировал последние выпады экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в адрес американских женщин-политиков. Ранее она заявила, что они являются агентами Кремля.
«Хиллари назвала Тулси Габбард «фавориткой России, а Джилл Стайн - «русским агентом». Как вы слышали, меня тоже называли большим поклонником России,действительно, русские мне нравятся как и все остальные люди. Хиллари сошла с ума», - написал Трамп в своем Twitter.
Тулси Габбард — конгрессмен от штата Гавайи, участвует в праймериз Демократической партии. Джил Стан дважды баллотировалась на пост президента США в 2012 и 2016 годах от партии «зеленых».
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