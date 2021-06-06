Трамп: Путин открыто насмехается над Байденом

Трамп также считает, что нынешняя администрация «разрушает» США, пишет Газета.ru.

«Пока мы собрались сегодня, нашу страну уничтожают на наших глазах. Преступность растет, полицейские департаменты разодраны на части, недофинансированы», - обратил внимание 45-ый президент Соединенных Штатов.

Он также заявил, что в отношениях с Россией был суров, не в пример Байдену. Трамп убежден - «администрация Байдена ставит на последнее место Америку».

Ранее экономист Антон Шабанов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, почему Америка не готова к экономической войне и продолжит лишь точечно атаковать Россию санкциями.

«Если говорить о жестких санкциях, то они всегда подразумевают не какие-то точечные меры – закрытие компаний, ограничение физических лиц, а как раз глобальные, которые затрагивают всю экономику. Такие санкции еще напрямую к России не применялись. Самое популярное - это отключение от системы SWIFT, идея отрезать Россию от доллара как такового, чтобы любые платежи в долларах были запрещены. Для России это чувствительно, потому что мы нефть продаем за доллары. Если говорить о глобальных вариантах развития событий, то тут еще, к сожалению, есть куда двигаться в смысле санкций», - отметил он.



