Трамп: Путин открыто насмехается над Байденом
По мнению экс-президента США Дональда Трампа, российский лидер Владимир Путин откровенно насмехается над действующим главой Белого дома Джо Байденом. Об этом Трамп заявил, выступая на съезде республиканцев в Северной Каролине.
«И сейчас над Байденом открыто насмехаются китайские переговорщики и российский президент Путин. Они насмехаются над ним, они унижают нашу страну», - подчеркнул экс-президент.
Трамп также считает, что нынешняя администрация «разрушает» США, пишет Газета.ru.
«Пока мы собрались сегодня, нашу страну уничтожают на наших глазах. Преступность растет, полицейские департаменты разодраны на части, недофинансированы», - обратил внимание 45-ый президент Соединенных Штатов.
Он также заявил, что в отношениях с Россией был суров, не в пример Байдену. Трамп убежден - «администрация Байдена ставит на последнее место Америку».
Ранее экономист Антон Шабанов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, почему Америка не готова к экономической войне и продолжит лишь точечно атаковать Россию санкциями.
«Если говорить о жестких санкциях, то они всегда подразумевают не какие-то точечные меры – закрытие компаний, ограничение физических лиц, а как раз глобальные, которые затрагивают всю экономику. Такие санкции еще напрямую к России не применялись. Самое популярное - это отключение от системы SWIFT, идея отрезать Россию от доллара как такового, чтобы любые платежи в долларах были запрещены. Для России это чувствительно, потому что мы нефть продаем за доллары. Если говорить о глобальных вариантах развития событий, то тут еще, к сожалению, есть куда двигаться в смысле санкций», - отметил он.
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