Столтенберг назвал сотрудничество России и Китая серьезным вызовом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что сотрудничество России с Китаем представляет «серьезный вызов» для альянса, сообщает издание Welt am Sonntag.

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«Мы отмечаем, что Россия и Китай в последнее время все активнее сотрудничают как в политическом плане, так и в военном», - цитирует Столтенберга Газета.ru.

Генсек НАТО считает, взаимодействие Москвы и Пекина Является также «новым измерением».

«Обе страны проводят совместные маневры, дальние полеты боевых самолетов и морские операции, а также интенсивно делятся опытом в сфере вооружений и контроля интернета», - подчеркнул Столтенберг.

Ранее генсек альянса заявил, что предстоящая встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена отвечает интересам НАТО. Об этом он сказал, выступая на саммите НАТО в Брюсселе. Также Столтенберг выразил надежду, что президенты России и США обсудят вопросы контроля над вооружениями.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФКитайРоссияНАТО
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