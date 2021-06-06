Столтенберг назвал сотрудничество России и Китая серьезным вызовом

«Мы отмечаем, что Россия и Китай в последнее время все активнее сотрудничают как в политическом плане, так и в военном», - цитирует Столтенберга Газета.ru.

Генсек НАТО считает, взаимодействие Москвы и Пекина Является также «новым измерением».

«Обе страны проводят совместные маневры, дальние полеты боевых самолетов и морские операции, а также интенсивно делятся опытом в сфере вооружений и контроля интернета», - подчеркнул Столтенберг.

Ранее генсек альянса заявил, что предстоящая встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена отвечает интересам НАТО. Об этом он сказал, выступая на саммите НАТО в Брюсселе. Также Столтенберг выразил надежду, что президенты России и США обсудят вопросы контроля над вооружениями.

