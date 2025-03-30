Трамп пригрозил новыми ограничениями против экспорта нефти из России

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет вторичные пошлины на экспорт нефти из России, если РФ не пойдет на сделку по прекращению конфликта на Украине. Об этом сообщает NBC News.

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«Если мы с Россией не сможем заключить сделку по прекращению кровопролития на Украине и если я подумаю, что это вина России, я введу вторичные пошлины на всю нефть из России», - сказал Трамп.

Трамп пояснил, что механизм будет работать так: если вы приобретаете российскую нефть, вам запрещено вести бизнес на территории Соединённых Штатов. По его словам, на всю российскую нефть будут наложены пошлины в размере от 25 до 50%.

Трамп уточнил, что пошлины на экспорт из России вступят в силу через месяц, если соответствующее соглашение не будет достигнуто.

Ранее Трамп не стал прямо отвечать на вопрос о возможности введения новых санкций против России, напоминает НСН.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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