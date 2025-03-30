Трамп пригрозил новыми ограничениями против экспорта нефти из России

«Если мы с Россией не сможем заключить сделку по прекращению кровопролития на Украине и если я подумаю, что это вина России, я введу вторичные пошлины на всю нефть из России», - сказал Трамп.

Трамп пояснил, что механизм будет работать так: если вы приобретаете российскую нефть, вам запрещено вести бизнес на территории Соединённых Штатов. По его словам, на всю российскую нефть будут наложены пошлины в размере от 25 до 50%.

Трамп уточнил, что пошлины на экспорт из России вступят в силу через месяц, если соответствующее соглашение не будет достигнуто.

Ранее Трамп не стал прямо отвечать на вопрос о возможности введения новых санкций против России, напоминает НСН.

