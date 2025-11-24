Трамп: Противники тарифов обслуживают враждебные интересы

Как отметил политик, полная выгода от введения тарифов пока не подсчитана. Трамп указал, что многие закупались "впрок", чтобы временно избежать уплаты пошлин.

«Но эти запасы уже подходят к концу, и скоро тарифы будут уплачиваться... без возможности обойти их. Те, кто нам противостоит, обслуживают враждебные иностранные интересы», - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Ранее американский Верховный суд начал разбирательство о правомерности введения Трампом импортных пошлин, напоминает Ura.ru.

