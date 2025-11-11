Трамп: Потери США от отмены пошлин могут превысить $3 трлн
Потери США от возможной отмены торговых пошлин могут превысить $3 трлн. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее американский Верховный суд начал слушания по вопросу пошлин, он установит, имел ли президент право вводить такие меры.
Как отметил Трамп, в случае негативного решения суда по тарифам потери страны превысили бы $3 трлн. В эту сумму входят сделанные и планируемые инвестиции, возврат финансирования. По словам главы Белого дома, такие потери было бы невозможно компенсировать.Они стали бы непреодолимым ударом для национальной безопасности США.
Ранее Трамп заявил, что благодаря введенным им пошлинам Соединенные Штаты приумножили доходы и вскоре начнут выплачивать свой госдолг в $37 трлн, напоминает РЕН ТВ.
