СМИ: Команда Трампа рассматривает введение новых санкций против России

По его словам, американские внешнеполитическое ведомство и министерство финансов изучают варианты ужесточения антироссийских рестрикций. Власти рассматривают этот вариант на случай, если Трамп посчитает, что Москва якобы не заинтересована в урегулировании ситуации на Украине.

Ранее СМИ сообщили, что госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Кит Келлог и ряд высокопоставленных помощников главы государства советуют ему занять более жесткую позицию по отношению к РФ в решении украинского конфликта, напоминает RT.

