СМИ: Команда Трампа рассматривает введение новых санкций против России

Администрация американского президента Дональда Трампа намерена усилить санкции в отношении России. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на бывшего чиновника Госдепартамента США Дэниела Фрида.

США в очередной раз расширили антироссийские санкции

По его словам, американские внешнеполитическое ведомство и министерство финансов изучают варианты ужесточения антироссийских рестрикций. Власти рассматривают этот вариант на случай, если Трамп посчитает, что Москва якобы не заинтересована в урегулировании ситуации на Украине.

Ранее СМИ сообщили, что госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Кит Келлог и ряд высокопоставленных помощников главы государства советуют ему занять более жесткую позицию по отношению к РФ в решении украинского конфликта, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСШАДональд Трамп

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