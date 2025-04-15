СМИ: Команда Трампа рассматривает введение новых санкций против России
Администрация американского президента Дональда Трампа намерена усилить санкции в отношении России. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на бывшего чиновника Госдепартамента США Дэниела Фрида.
По его словам, американские внешнеполитическое ведомство и министерство финансов изучают варианты ужесточения антироссийских рестрикций. Власти рассматривают этот вариант на случай, если Трамп посчитает, что Москва якобы не заинтересована в урегулировании ситуации на Украине.
Ранее СМИ сообщили, что госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Кит Келлог и ряд высокопоставленных помощников главы государства советуют ему занять более жесткую позицию по отношению к РФ в решении украинского конфликта, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фигурист Самсонов обматерил ледовое шоу Тутберидзе
- Умер экс-барабанщик Judas Priest Лес Бинкс
- Россиянам посоветовали открыть вклад вместо покупки квартиры
- Нарышкин назвал условия для мирного решения конфликта на Украине
- СМИ: Команда Трампа рассматривает введение новых санкций против России
- Россияне стали чаще покупать подержанные автомобили вместо новых
- Россияне стали на 15% меньше пить в 2025 году
- Российские спасатели завершили операцию в Мьянме после землетрясения
- В Минэнерго назвали рынок нефтепродуктов в России сбалансированным
- Вэнс назвал абсурдом выпады Зеленского в адрес США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru