Трамп продлил действие санкций из-за угрозы вмешательства в выборы в США

Президент США Дональд Трамп продлил действие санкций из-за угрозы иностранного вмешательства в выборы в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

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Отмечается, что санкции против зарубежных компаний и лиц за вмешательство в выборы будут продлены на год. Также, согласно документу Белого дома, продлевается чрезвычайное положение в стране, объявленное соответствующим указом о санкциях.

Между тем, в заявлении Трамп отметил, что доказательств того, что другие страны оказали влияние на результаты каких-либо выборов в США, нет.

Ранее в четверг Минфин США заявил, что введены новые санкции в отношении трех россиян и одного гражданина Украины из-за приписываемого им «вмешательства» в американские выборы.

Напомним, США заподозрили Россию во вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году. Тогда были введены санкции против российских физических и юридических лиц и начато расследование дела.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:СШАТрамп
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