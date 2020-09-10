Трамп продлил действие санкций из-за угрозы вмешательства в выборы в США
Президент США Дональд Трамп продлил действие санкций из-за угрозы иностранного вмешательства в выборы в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.
Отмечается, что санкции против зарубежных компаний и лиц за вмешательство в выборы будут продлены на год. Также, согласно документу Белого дома, продлевается чрезвычайное положение в стране, объявленное соответствующим указом о санкциях.
Между тем, в заявлении Трамп отметил, что доказательств того, что другие страны оказали влияние на результаты каких-либо выборов в США, нет.
Ранее в четверг Минфин США заявил, что введены новые санкции в отношении трех россиян и одного гражданина Украины из-за приписываемого им «вмешательства» в американские выборы.
Напомним, США заподозрили Россию во вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году. Тогда были введены санкции против российских физических и юридических лиц и начато расследование дела.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 363 / сут.
Умерли
18 263+128 / сут.
Выздоровели
862 тыс.+5 915 / сут.
- Россия решила открыть границы с Южной Осетией
- Беспилотные такси и автобусы появятся в Москве к 2040 году
- Вакцинация от COVID-19 станет «дополнением» к визе при путешествиях
- Пожар в порту Бейрута потушен
- Минюст намерен лишить Пашаева статуса адвоката
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru