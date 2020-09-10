Трамп продлил действие санкций из-за угрозы вмешательства в выборы в США

Отмечается, что санкции против зарубежных компаний и лиц за вмешательство в выборы будут продлены на год. Также, согласно документу Белого дома, продлевается чрезвычайное положение в стране, объявленное соответствующим указом о санкциях.

Между тем, в заявлении Трамп отметил, что доказательств того, что другие страны оказали влияние на результаты каких-либо выборов в США, нет.

Ранее в четверг Минфин США заявил, что введены новые санкции в отношении трех россиян и одного гражданина Украины из-за приписываемого им «вмешательства» в американские выборы.

Напомним, США заподозрили Россию во вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году. Тогда были введены санкции против российских физических и юридических лиц и начато расследование дела.

