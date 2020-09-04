Байден заявил, что РФ опаснее Китая с точки зрения вмешательства в выборы

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что Россия является большей угрозой, чем Китай с точки зрения возможного вмешательства в президентские выборы страны. Соответствующее заявление Байден сделал на встрече с журналистами в Уилмингитоне (штат Делавэр), сообщает ТАСС.

По словам кандидата в президенты, его позицию подтверждает разведка. Байден отметил, что Россия в желании дестабилизировать американские выборы действует «последовательно и никогда не отступает».

Кроме того, Байден подчеркнул, что намерен «прямо ответить» на любое вмешательство в выборы, поскольку это является покушением на суверенитет США.

Ранее сообщалось, что министерство внутренней безопасности США заподозрило Россию в продвижении информации «о плохом психическом здоровье» Байдена с целью влияния на выборы.



