Байден заявил, что РФ опаснее Китая с точки зрения вмешательства в выборы
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что Россия является большей угрозой, чем Китай с точки зрения возможного вмешательства в президентские выборы страны. Соответствующее заявление Байден сделал на встрече с журналистами в Уилмингитоне (штат Делавэр), сообщает ТАСС.
По словам кандидата в президенты, его позицию подтверждает разведка. Байден отметил, что Россия в желании дестабилизировать американские выборы действует «последовательно и никогда не отступает».
Кроме того, Байден подчеркнул, что намерен «прямо ответить» на любое вмешательство в выборы, поскольку это является покушением на суверенитет США.
Ранее сообщалось, что министерство внутренней безопасности США заподозрило Россию в продвижении информации «о плохом психическом здоровье» Байдена с целью влияния на выборы.
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