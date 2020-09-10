США расширили санкции против России

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении трех россиян и одного гражданина Украины из-за приписываемого им «вмешательства» в американские выборы. Об этом заявили в Минфне США.

В частности, в «черный список» попали граждане РФ Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц, а также внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач, передает ТАСС. Все три россиянина являются жителями Санкт-Петербурга, гражданин Украины – из Киева.

В свою очередь, в Кремле неоднократно заявляли, что Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира.