В Госдуме хотят обязать рестораны давать посетителям бесплатную воду

Соответствующее обращение он направил министру промышленности и торговли Антону Алиханову. Депутат указал, что многие точки общепита устанавливают завышенные цены на питьевую воду. При этом клиенту могут не сообщить, что заведение продает только дорогую бутилированную воду премиальных марок.

Парламентарий считает, что предоставление бесплатной воды позволит повысить культуру обслуживания, снизить общий уровень раздражения людей и улучшить отношение к предпринимателям. При этом требование не должно распространяться на регионы, населенные пункты и их части, где качество водопроводной воды исключает возможность ее использования в пищу даже после фильтрации.

На общепит сегодня давит доставка готовых блюд, которой отдают предпочтение офисные работники, ранее ходившие на бизнес-ланчи, сказал в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

