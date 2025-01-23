Трамп призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть

По словам политика, это «немедленно завершит конфликт на территории Украины». Он уточнил, что важно достичь соглашения по украинскому вопросу, поскольку подобного конфликта не видел никто со времен Второй мировой войны.

Трамп также еще раз подчеркнул, что будет очень рад встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы завершить военные действия на Украине.

Ранее президент США в своей соцсети Truth Social пригрозил России новыми санкциями и призвал завершить спецоперацию, передает «Радиоточка НСН».

