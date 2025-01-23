«Себе дороже»: Евросоюз не поддержит Трампа в ограничении российского экспорта

«Трамп говорит о дополнительных ограничениях из России в США, но эти поставки и так находятся на минимальном уровне. Они даже до 2022 года находились на небольшом уровне, потому что рынок США был для нас не таким значимым, как рынок Евросоюза. Сейчас осталось всего несколько миллиардов долларов в год по торговле с США. Даже полный запрет поставок из России в США уже никакой роли играть не будет. А прямого влияния на запрет поставок из России в другие страны у США все-таки нет», - отметил он.

По его словам, Евросоюз больше не может вводить дополнительные ограничения на поставки из России, а другие страны на это не пойдут.

«Своим указом Трамп может запретить именно поставки в США, союзники США могут в этом как-то участвовать, но все равно это будет их отдельное решение. Евросоюз вряд ли пойдет на существенные дополнительные ограничения, ЕС и так уже ограничил все, что для него относительно могло быть безболезненно. Ограничивать поставки СПГ и удобрений из России – это для ЕС «себе дороже», они на это не идут. Китай и Турция, например, Трампа точно не поддержат», - добавил собеседник НСН.

Избранный президент США Дональд Трамп может снять санкции с российской нефти в качестве знака доброй воли, но нет никаких шансов на то, что он прикажет ЕС прекратить санкционную войну против России, заявил ранее экономист Василий Колташов «Радиоточке НСН».

