«Себе дороже»: Евросоюз не поддержит Трампа в ограничении российского экспорта
Александр Кнобель заявил НСН, что поставки из России в США были минимальными даже до 2022 года, а ЕС на новые ограничения не пойдет, как Китай и Турция.
Даже полный запрет поставок из России в США никакой роли играть не будет, а союзники Дональда Трампа в ЕС уже не пойдут на новые ограничения, заявил НСН директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель.
Президент США Дональд Трамп призвал завершить СВО, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в США и другие страны. При этом экспорт в США многих российских товаров уже и так запрещен Байденом. Под санкциями находятся поставки из России нефтепродуктов и природного газа, некоторых алмазов, алкоголя, рыбы и морепродуктов. В мае прошлого года Байден также запретил импорт урана из РФ. Кнобель рассказал о последствиях подобных угроз нового лидера США.
«Трамп говорит о дополнительных ограничениях из России в США, но эти поставки и так находятся на минимальном уровне. Они даже до 2022 года находились на небольшом уровне, потому что рынок США был для нас не таким значимым, как рынок Евросоюза. Сейчас осталось всего несколько миллиардов долларов в год по торговле с США. Даже полный запрет поставок из России в США уже никакой роли играть не будет. А прямого влияния на запрет поставок из России в другие страны у США все-таки нет», - отметил он.
По его словам, Евросоюз больше не может вводить дополнительные ограничения на поставки из России, а другие страны на это не пойдут.
«Своим указом Трамп может запретить именно поставки в США, союзники США могут в этом как-то участвовать, но все равно это будет их отдельное решение. Евросоюз вряд ли пойдет на существенные дополнительные ограничения, ЕС и так уже ограничил все, что для него относительно могло быть безболезненно. Ограничивать поставки СПГ и удобрений из России – это для ЕС «себе дороже», они на это не идут. Китай и Турция, например, Трампа точно не поддержат», - добавил собеседник НСН.
Избранный президент США Дональд Трамп может снять санкции с российской нефти в качестве знака доброй воли, но нет никаких шансов на то, что он прикажет ЕС прекратить санкционную войну против России, заявил ранее экономист Василий Колташов «Радиоточке НСН».
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