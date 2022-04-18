Песков заявил, что переговорный процесс с Украиной движется медленно

По его словам, динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего. При этом Песков отметил, что спецоперация идет по плану.

Ранее бывший премьер-министр ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что позиции украинской стороны на переговорах абсолютно неприемлемы для России.

