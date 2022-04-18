Песков заявил, что переговорный процесс с Украиной движется медленно
Украинская сторона не демонстрирует постоянства в достигнутых на переговорах с Россией договоренностях и часто меняет позицию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего. При этом Песков отметил, что спецоперация идет по плану.
Ранее бывший премьер-министр ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что позиции украинской стороны на переговорах абсолютно неприемлемы для России.
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