Трамп призвал остановить «бессмысленный конфликт на Украине
5 марта 202507:20
Президент США Дональд Трамп призвал остановить конфликт на Украине. Об этом политик заявил во время обращения к конгрессу.
«Пришло время остановить это безумие. Пришло время прекратить убийства», - подчеркнул Трамп.
Американский президент назвал конфликт бессмысленным и отметил, что пора положить ему конец.
Ранее вице-премьер США Джей Ди Вэнс заявил, что Киеву необходимо предпринять реальные шаги, направленные на урегулирование конфликта, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru