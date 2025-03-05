Трамп призвал остановить «бессмысленный конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп призвал остановить конфликт на Украине. Об этом политик заявил во время обращения к конгрессу.

Трамп рассказал о письме от Зеленского о готовности к переговорам

«Пришло время остановить это безумие. Пришло время прекратить убийства», - подчеркнул Трамп.

Американский президент назвал конфликт бессмысленным и отметил, что пора положить ему конец.

Ранее вице-премьер США Джей Ди Вэнс заявил, что Киеву необходимо предпринять реальные шаги, направленные на урегулирование конфликта, пишет 360.ru.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд Трамп

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