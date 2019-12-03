Трамп признал присвоение сирийской нефти Вашингтоном
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон взял под свой контроль месторождения нефти в Сирии, чтобы одержать победу над группировкой «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в РФ).
Соответствующее заявление прозвучало в ходе пресс-конференции Трампа по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсем Столтенбергом накануне саммита НАТО в Лондоне.
Президент США заявил, что единственные военнослужащие США, которые остаются на территории Сирии, по своей сути занимаются только охраной нефти.
«Нефть у нас, и мы можем делать с ней все, что захотим», - беззастенчиво заявил президент США.
Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск потребует компенсацию у США за кражу нефти, подняв соответствующий вопрос в ООН, передает RT.
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