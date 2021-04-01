Трамп присоединился к новой соцсети

Источники Fox News заявили, что Трамп и его команда «продвигаются вперед» к созданию собственной платформы социальных сетей, отдельной от Campaign Nucleus. «Мы движемся вперед. И президент Трамп так или иначе получит назад свой голос», - цитирует издание источник.

Ранее на этой неделе Facebook и Instagram удалили интервью с Трампом, заявив, что любой контент с «голосом Дональда Трампа» будет удален с платформ социальных сетей. В интервью Трамп дал понять, что рассматривает возможность снова баллотироваться в президенты в 2024 году.

