Байден пошутил, что скучает по Трампу
Глава США Джо Байден в ходе пресс-конференции в Белом доме иронично заявил, что скучает по своему предшественнику, члену Республиканской партии Дональду Трампу. Об этом сообщает РИА Новости.
На вопрос журналистов о своем возможном выдвижении на второй срок Байден дал утвердительный ответ. При этом ему напомнили о том, что экс-президент Трамп начал вторую избирательную компанию через два месяца после выигрыша.
В ответ на это Байден рассмеялся и заявил: "Господи, я скучаю по моему предшественнику". Однако президент подчеркнул, что не рассматривает Трампа в качестве соперника на выборах в 2024 году.
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