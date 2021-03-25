Байден пошутил, что скучает по Трампу

На вопрос журналистов о своем возможном выдвижении на второй срок Байден дал утвердительный ответ. При этом ему напомнили о том, что экс-президент Трамп начал вторую избирательную компанию через два месяца после выигрыша.



В ответ на это Байден рассмеялся и заявил: "Господи, я скучаю по моему предшественнику". Однако президент подчеркнул, что не рассматривает Трампа в качестве соперника на выборах в 2024 году.

