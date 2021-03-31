Трамп допустил свое участие в выборной кампании 2024 года
Бывший президент США Дональд Трамп допустил возможность того, что он в 2024 году будет вновь баллотироваться на пост главы государства. Об этом пишет ТАСС.
Также Трамп выразил уверенность в том, что действующая ранее при нем администрация добилась успехов по внешней политике в отношении Ирана, КНДР и Китая.
Накануне экс-президент США заявил, что примет окончательное решение об участии в выборах 2024 года после проведения промежуточных выборов в 2022 году. Решение Трампа связано с тем, что он надеется вернуть большинство конгрессменов от Республиканской партии США в Палате представителей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 275 / сут.
Умерли
98 850+408 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+10 176 / сут.
- Глава МИД России пошутил о будущем человечества
- Швеция продлила ограничения из-за коронавируса
- Около тысячи жителей Москвы заразились коронавирусом после вакцинации
- В Австрии призвали вакцинировать «Спутником V» до разрешения ЕС
- Трамп допустил свое участие в выборной кампании 2024 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru