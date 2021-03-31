Трамп допустил свое участие в выборной кампании 2024 года

Бывший президент США Дональд Трамп допустил возможность того, что он в 2024 году будет вновь баллотироваться на пост главы государства. Об этом пишет ТАСС.

Также Трамп выразил уверенность в том, что действующая ранее при нем администрация добилась успехов по внешней политике в отношении Ирана, КНДР и Китая.

Трамп запустил собственный сайт для связи со сторонниками

Накануне экс-президент США заявил, что примет окончательное решение об участии в выборах 2024 года после проведения промежуточных выборов в 2022 году. Решение Трампа связано с тем, что он надеется вернуть большинство конгрессменов от Республиканской партии США в Палате представителей.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы в СШАТрамп
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры