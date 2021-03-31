Трамп допустил свое участие в выборной кампании 2024 года

Бывший президент США Дональд Трамп допустил возможность того, что он в 2024 году будет вновь баллотироваться на пост главы государства. Об этом пишет ТАСС.

Также Трамп выразил уверенность в том, что действующая ранее при нем администрация добилась успехов по внешней политике в отношении Ирана, КНДР и Китая.