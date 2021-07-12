Трамп принял решение по поводу своего участия в выборах президента США

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что уже принял решение относительно своего участия в новых выборах президента США в 2024 году, сообщил он телеканалу Fox News.

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При этом, по словам политика, он не может раскрыть своих планов из-за проблем, которые могут возникнуть с финансированием его избирательной кампании. «Но я совершенно точно знаю свой ответ», - сказал бывший президент, отвечая на вопрос о том, намерен ли он участвовать в новой президентской гонке через несколько лет.

Ранее Трамп не исключил, что будет баллотироваться в президенты снова.

Во время выступления на консервативной конференции CPAC в Орландо, Трамп заявил, что демократы «решительно проиграют» президентские выборы 2024 года.

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ТЕГИ:Выборы в СШАДональд Трамп
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