Трамп принял решение по поводу своего участия в выборах президента США

При этом, по словам политика, он не может раскрыть своих планов из-за проблем, которые могут возникнуть с финансированием его избирательной кампании. «Но я совершенно точно знаю свой ответ», - сказал бывший президент, отвечая на вопрос о том, намерен ли он участвовать в новой президентской гонке через несколько лет.

Ранее Трамп не исключил, что будет баллотироваться в президенты снова.

Во время выступления на консервативной конференции CPAC в Орландо, Трамп заявил, что демократы «решительно проиграют» президентские выборы 2024 года.

