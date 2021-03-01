Трамп допустил, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году
Экс-президент США Дональд Трамп не исключил, что будет баллотироваться в президенты снова.
Во время выступления на консервативной конференции CPAC в Орландо, Трамп заявил, что демократы «решительно проиграют» президентские выборы 2024 года, передает РИА Новости. Он также в очередной раз повторил, что он не проиграл, а выиграл выборы 2020 года.
«Вообще-то они только что проиграли Белый дом», - объявил Трамп, добавив, что он «даже может решить побить их в третий раз».
Трамп также опроверг слухи о том, что собирается создать новую политическую партию в Соединённых Штатах, передает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 359 / сут.
Умерли
86 122+379 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+12 391 / сут.
- В России изменилась процедура выдачи пособий на детей
- Семью из четырех человек убили в Нижегородской области
- Трамп допустил, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году
- В Госдуме предложили повысить штраф за оскорбление судей
- Андра Дэй получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в драме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru