Трамп допустил, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году

Экс-президент США Дональд Трамп не исключил, что будет баллотироваться в президенты снова.

Во время выступления на консервативной конференции CPAC в Орландо, Трамп заявил, что демократы «решительно проиграют» президентские выборы 2024 года, передает РИА Новости. Он также в очередной раз повторил, что он не проиграл, а выиграл выборы 2020 года.

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«Вообще-то они только что проиграли Белый дом», - объявил Трамп, добавив, что он «даже может решить побить их в третий раз».

Трамп также опроверг слухи о том, что собирается создать новую политическую партию в Соединённых Штатах, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президентские ВыборыДональд Трамп
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