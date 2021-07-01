Историки назвали Трампа одним из худших президентов США
Историки в США составили рейтинг президентов страны за всю её историю, говорится в исследовании канала C-SPAN.
Одним из антилидеров стал предыдущий глава Белого дома Дональд Трамп. Возглавили список Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт. Трамп получил 41 место из 44, набрав 312 баллов. Его особую низкую оценку заслужили моральные качества и административные навыки.
Замкнул десятку предшественник Трампа — Барак Обама. Билл Клинтон разместился на 19 месте, Буш-старший на 21-м.
Ранее Трамп не исключил, что будет баллотироваться в президенты снова.
Во время выступления на консервативной конференции CPAC в Орландо, Трамп заявил, что демократы «решительно проиграют» президентские выборы 2024 года.
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