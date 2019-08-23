Трамп приказал компаниям США искать альтернативу Китаю

Президент США Дональд Трамп заявил, что американским компаниям было объявлено требование искать альтернативу для производства своей продукции взамен Китая. Об этом американский лидер сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать искать альтернативу Китаю, в том числе переносить производство в США», - написал он в социальной сети.

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По словам Трампа, за годы работы с Китаем США потеряли триллионы долларов. «Они украли нашу интеллектуальную собственность в размере сотен миллиардов долларов в год, и они хотят продолжать. Я этого не допущу! Нам не нужен Китай и, честно говоря, было бы намного лучше без них», - подытожил он.

США и Китай сейчас находятся в состоянии торговой войны. Ранее эксперты рассказали НСН о рисках и плюсах торгового противостояния крупнейших экономик мира для России.

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ФОТО: Дональд Трамп // flickr.com
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