Трамп приказал компаниям США искать альтернативу Китаю

Президент США Дональд Трамп заявил, что американским компаниям было объявлено требование искать альтернативу для производства своей продукции взамен Китая. Об этом американский лидер сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать искать альтернативу Китаю, в том числе переносить производство в США», - написал он в социальной сети.