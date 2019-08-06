«Пострадают все». Чем обернется торговая война Китая и США
Руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики в эфире НСН объяснил, чем чревато усиление противостояния двух крупнейших мировых экономик.
Потрясениями на финансовом рынке и сложностями в восстановлении мировой экономики обернется решение США признать Китай «валютным манипулятором». Об этом заявил Народный банк КНР.
Ранее Пекин снизил курс юаня к доллару. В ответ Минфин США включил Китай в список стран – валютных манипуляторов и пообещал обратиться во Всемирную торговую организацию.
Руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов в эфире НСН объяснил, чем чревато усиление противостояния двух крупнейших мировых экономик.
«Китай долгое время не считал, что идет какая-то экономическая война. Что есть просто некие экономические трения, которые можно решить с помощью нормального переговорного процесса. Лишь в последнее время он изменил подходы к проблеме и тональность переговоров. Пекин рассматривает эту ситуацию, как критическую, как «военное положение» в экономике. И вынужден принимать ответные меры, в том числе изменением своего валютного курса – девальвацией юаня. На это его вынудили пойти, потому что Вашингтон постоянно поднимал ставки, изменял условия и требования к Китаю. Вот он начинает отвечать довольно жесткими экономическими мерами. Это только начало и, наверняка, приведет к заметному замедлению мировой торговли в следующем году и падению мирового ВВП на 0,5%-1%», - сказал он.
По словам эксперта, Китай пытается минимизировать потери.
«Например переключает свои торговые потоки на страны Юго-Восточной, Южной Азии, прежде всего на Индию, перестраивает свою торговлю с Европой. Но сделать это быстро не удастся. На это требуется пять-семь лет как минимум. И потери будут нести сейчас все», - подчеркнул он.
Для России девальвация юаня привела к тому, что наша страна в своих авуарах потеряла несколько десятков миллиардов долларов.
«Мы один из самых крупных зарубежных держателей юаня. Кроме того, Россия также включена в мировую торговлю, и ее падение может на нас сказаться. Однако противостояние США и Китая открывает для нас окно возможностей проникновения на китайский рынок. Здесь многое зависит от настойчивости и умения российских предпринимателей адекватно работать на таком сложном и жестком рынке. Для наших двухсторонних отношений это очень неплохо», - заключил собеседник НСН.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 сентября Вашингтон вводит 10-процентную пошлину на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов. Она не включает введенные ранее пошлины в размере 25% на китайские товары объемом 250 млрд долларов.
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