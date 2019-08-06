«Пострадают все». Чем обернется торговая война Китая и США

«Например переключает свои торговые потоки на страны Юго-Восточной, Южной Азии, прежде всего на Индию, перестраивает свою торговлю с Европой. Но сделать это быстро не удастся. На это требуется пять-семь лет как минимум. И потери будут нести сейчас все», - подчеркнул он.

Для России девальвация юаня привела к тому, что наша страна в своих авуарах потеряла несколько десятков миллиардов долларов.

«Мы один из самых крупных зарубежных держателей юаня. Кроме того, Россия также включена в мировую торговлю, и ее падение может на нас сказаться. Однако противостояние США и Китая открывает для нас окно возможностей проникновения на китайский рынок. Здесь многое зависит от настойчивости и умения российских предпринимателей адекватно работать на таком сложном и жестком рынке. Для наших двухсторонних отношений это очень неплохо», - заключил собеседник НСН.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 сентября Вашингтон вводит 10-процентную пошлину на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов. Она не включает введенные ранее пошлины в размере 25% на китайские товары объемом 250 млрд долларов.

