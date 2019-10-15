Трамп пригрозил санкциями сторонникам военной операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет вводить экономические санкции против тех, кто поддерживает турецкую военную операцию на севере Сирии.

"США будут агрессивно использовать экономические санкции против тех, кто помогает, способствует и финансирует эти ужасные действия в Сирии", - говорится в заявлении Трампа, которое он опубликовал в своем Twitter.

Также Трамп подтвердил в своем заявлении информацию о скорых санкциях против Турции. Отмечалось, что целью новых ограничений станут отдельные граждане Турции.

Напомним, Турция начала операцию на севере Сирии 9 октября. Американский лидер Дональд Трамп угрожал уничтожить экономику Турцию в случае проведения операции. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в эфире НСН рассказал, почему Турция не испугалась угроз Трампа.

