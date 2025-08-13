Трамп пригрозил России «серьезными последствиями» при отказе от прекращения огня
Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва столкнется с «очень серьезными последствиями» со стороны Вашингтона, если в пятницу не согласится на прекращение огня в украинском конфликте.
По его словам, такие меры будут приняты в случае отказа России от мирных шагов.
Кремль и Белый дом ранее подтвердили, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что переговоры пройдут на военной базе «Эльмендорф–Ричардсон».
CNN со ссылкой на источники в администрации сообщал, что встреча станет ключевым этапом в попытках договориться о прекращении конфликта, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мерц: Трамп проинформирует Зеленского и ЕС о результатах саммита на Аляске
- «В поле разметки нет»: Водителям пообещали место за рулем до конца столетия
- В Воронежской области возбудили дело из-за повреждения постаментов героев ВОВ
- BadComedian осудил стремление перепроверять кино на традиционные ценности
- СМИ: Путин, Трамп и Зеленский могут встретиться в Европе или на Ближнем Востоке
- Трамп пригрозил России «серьезными последствиями» при отказе от прекращения огня
- Трамп допустил проведение трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским
- В России утвердили первый ГОСТ для фермерской продукции
- Стилист Белов объяснил возвращение моды 2000-х ностальгией зумеров
- В Норвегии заявили о причастности «пророссийских» хакеров к атаке на дамбу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru