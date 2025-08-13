Трамп пригрозил России «серьезными последствиями» при отказе от прекращения огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва столкнется с «очень серьезными последствиями» со стороны Вашингтона, если в пятницу не согласится на прекращение огня в украинском конфликте.

По его словам, такие меры будут приняты в случае отказа России от мирных шагов.

Трамп допустил проведение трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским

Кремль и Белый дом ранее подтвердили, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что переговоры пройдут на военной базе «Эльмендорф–Ричардсон».

CNN со ссылкой на источники в администрации сообщал, что встреча станет ключевым этапом в попытках договориться о прекращении конфликта, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:РоссияСШАДональд Трамп

