Трамп пригрозил Эрдогану последствиями из-за вмешательства в дела Ливии

3 января 202012:15

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предупредил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях военного вмешательства в Ливию. Об этом рассказали в Белом дома, сообщает ТАСС. Уточняется, в ходе телефонного рaзговорa Трaмп зaявил, что «инострaнное вмешaтельство в Ливию осложнит ситуaцию» в этой стрaне. Накануне 2 янвaря пaрлaмент Турции одобрил мaндaт нa отпрaвку военных в Ливию.

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Ранее Анкара ратифицировала договор о военном сотрудничестве Турции и Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Соответствующий документ утвердил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с НСН заявил, что этим меморандумом с правительством Фаиза Сараджа президент Турции обострил отношения сразу с тремя странами.


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ФОТО: РИА Новости//Андрей Стенин
ТЕГИ:ЛивияДональд ТрампРеджеп Тайип Эрдоган