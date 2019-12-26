Сатановский: Договором с Ливией Эрдоган плюнул в лицо Египту и Эмиратам
Президент Института Ближнего Востока в эфире НСН предрек Турции колоссальные потери в случае ввода войск в Ливию.
Анкара ратифицировала договор о военном сотрудничестве Турции и Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Соответствующий документ утвердил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с НСН заявил, что этим меморандумом с правительством Фаиза Сараджа президент Турции обострил отношения сразу с тремя странами.
«Эрдоган решил плюнуть в лицо Египту и Эмиратам, которые поддерживают правительство Хафтара. Заодно он также обостряет отношения с французами, что для Эрдогана показательно и характерно со времен Саркози. Итальянцы поддерживают Сараджа, а французы Хафтара – все нормально», - сказал Сатановский.
При этом, он отметил, что многие эксперты заявляют об интересах Турции в ливийской нефти. Однако, «нефть-то у Хафтара – терминалы на востоке Ливии, а не на западе».
Собеседник НСН также уточнил, что соглашение «ни как не отразится» на обстановке в Ливии, а обернется массовыми людскими потерями со стороны Турции.
«Если турецкие войска попадут в Ливию и начнут участвовать в местной гражданской войне всех против всех, то в Турцию пойдут грузы 200 (обозначение цинкового гроба, с телом погибшего солдата - прим НСН). Из Ливии они пойдут в большом количестве, это можно гарантировать. А насколько этот турецкий экспедиционный корпус сможет в Ливии чем-то стать – это большой вопрос», - подытожил президент Института Ближнего Востока.
Меморандум предусматривает подготовку военнослужащих и укрепление отношений между военными двух государств. Однако, ранее Эрдоган выступал с заявлением, что готов предоставить необходимую военную помощь ПНС Ливии. По его мнению, в связи с тем, что в Ливии находятся российские бойцы «ЧВК Вагнера», то и Анкара вправе ввести в эту страну свои войска. О намерении запросить в январе разрешение у парламента страны об отправке военных в Ливию, президент Турции заявил сегодня, 26 декабря.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Обнародованы детали покушения на главу района Воронежской области
- Неизвестные напали на сотрудника пресс-службы Росгвардии
- Правительство одобрило штрафы за неоплату проезда по платным трассам
- Воронежского чиновника взорвали в его автомобиле
- Эрдоган заявил о намерении отправить войска в Ливию