Сатановский: Договором с Ливией Эрдоган плюнул в лицо Египту и Эмиратам

Анкара ратифицировала договор о военном сотрудничестве Турции и Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Соответствующий документ утвердил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с НСН заявил, что этим меморандумом с правительством Фаиза Сараджа президент Турции обострил отношения сразу с тремя странами.

«Эрдоган решил плюнуть в лицо Египту и Эмиратам, которые поддерживают правительство Хафтара. Заодно он также обостряет отношения с французами, что для Эрдогана показательно и характерно со времен Саркози. Итальянцы поддерживают Сараджа, а французы Хафтара – все нормально», - сказал Сатановский.

При этом, он отметил, что многие эксперты заявляют об интересах Турции в ливийской нефти. Однако, «нефть-то у Хафтара – терминалы на востоке Ливии, а не на западе».