Трамп приготовился объявить в США режим ЧС из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 13 марта, объявит в стране режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Новостей спорта нет. Есть коронавирус

Собеседники агентства отмечают, что Трамп намерен использовать закон о чрезвычайных ситуациях (Stafford Act).

Сам Трамп ранее объявил, что выступит с обращением к нации в 15:00 (22:00 по московскому времени). Кроме того, на днях власти США полностью прекратили транспортное сообщение со странами, входящими в Шенгенское соглашение.

По данным на утро 13 марта в США зарегистрировано 1635 случаев заболевания коронавирусом, 41 человек скончался.

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