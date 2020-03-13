Трамп приготовился объявить в США режим ЧС из-за коронавируса

Собеседники агентства отмечают, что Трамп намерен использовать закон о чрезвычайных ситуациях (Stafford Act).

Сам Трамп ранее объявил, что выступит с обращением к нации в 15:00 (22:00 по московскому времени). Кроме того, на днях власти США полностью прекратили транспортное сообщение со странами, входящими в Шенгенское соглашение.

По данным на утро 13 марта в США зарегистрировано 1635 случаев заболевания коронавирусом, 41 человек скончался.

