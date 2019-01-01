Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп официально пригласил главу Украины Владимира Зеленского посетить Вашингтон. Информация об этом поступила от администрации украинского президента.

Сообщается, что Зеленский действительно получил приглашение от лидера Штатов, а также выразил ему за это свою благодарность. О том, согласился ли президент Украины на предложение Трампа, а также, когда предположительно может состояться поезда, в администрации не уточнили.

В Соединенных Штатах новым президентом Украины Владимиром Зеленским интересуются меньше, чем персонажем из мультиков Диснея Микки Маусом. Об этом спецкору НСН рассказал американский политолог и медиа-аналитик Уильям Данкерли.

