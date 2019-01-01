Американцам Микки Маус интереснее Зеленского

Эксперт также обратил внимание на заголовки американских СМИ, которые, по его мнению, являются уничижительными по отношению к Владимиру Зеленскому. Так, ряд изданий называет Зеленского «президентом-комиком».

«Конечно, в его опыте комедийного актера есть информационная значимость, но "президент-комик" - это унизительный термин. Это наталкивает на мысль о том, что он несерьезный лидер. Писать о нем как о бывшем комике было бы более уместно», — заявил Уильям Данкерли.

В качестве примера американский медиа-аналитик привел несколько заголовков из ведущих изданий США. «Украинский президент-комик вступает в должность», пишет NPR. «Владимир Зеленский: президент-комик объявил досрочные выборы», гласит заголовок от BBC. «Украинский президент-телезвезда распускает парламент», пишет газета USA Today. «Украинский комик, ставший президентом, распускает парламент», говорится в заголовке LA Times.«Новый украинский президент-комик призывает к увольнению прокурора, связанного с Руди Джулиани», сообщает Newsweek. И наконец, «Юморист вступил в должность нового президента Украины», гласит журнал Time.

«Новостные агентства выставляют его дураком еще до начала его президентства. Это безрассудная журналистика с их стороны. Возможно, было бы уместно называть их бывшими новостными агентствами!», — посетовал американский политолог и медиа-аналитик в беседе со спецкором НСН.

Напомним, что официально вступивший 20 мая в должность президента Украины Владимир Зеленский призвал США усилить санкции в отношении России. На встрече с представителями Соединённых Штатов в Киеве он обсудил вопрос противодействия «российской агрессии», сообщила пресс-служба главы государства. В сообщении отмечается, что «США являются мощным и очень серьёзным партнёром Украины» и Киев без американской помощи не сможет «преодолеть российскую агрессию в Донбассе и в Крыму». Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов заявил в эфире НСН, что в Вашингтоне вряд ли незамедлительно откликнутся на призыв нового президента Украины.

