Трамп предрек столкновение США с Китаем из-за слабости демократов

Экс-президент США Дональд Трамп предрек военное столкновение страны с Китаем из-за слабости демократов. Об этом сообщает ТАСС.

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По мнению Трампа, Китай перестал уважать администрацию Байдена, в том числе после «полной капитуляции перед талибами» в Афганистане. Экс-президент уверен, что Китай и РФ изучают военную технику, оставленную в Афганистане, чтобы сделать копии.

Ранее Трамп, в очередной раз критикуя новую администрацию, предположил, что от США ничего не останется в ближайшие три года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАТрамп
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