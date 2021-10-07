Трамп предрек столкновение США с Китаем из-за слабости демократов
Экс-президент США Дональд Трамп предрек военное столкновение страны с Китаем из-за слабости демократов. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению Трампа, Китай перестал уважать администрацию Байдена, в том числе после «полной капитуляции перед талибами» в Афганистане. Экс-президент уверен, что Китай и РФ изучают военную технику, оставленную в Афганистане, чтобы сделать копии.
Ранее Трамп, в очередной раз критикуя новую администрацию, предположил, что от США ничего не останется в ближайшие три года.
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