Трамп предложит РФ и Китаю новую инициативу по контролю за вооружениями
6 марта 202000:21
Президент США Дональд Трамп намерен предложить России и Китаю новый вариант трехстороннего контроля за вооружениями. Об этом сообщает Интерфакс.
По словам Трампа, инициатива даст возможность странам вести совместную работу и строить «более безопасное» будущее. Другие подробности не приводятся.
Ранее 3 марта сообщалось, что Трамп поддержал идею российского коллеги Владимира Путина провести саммит «большой пятерки» членов Совбеза ООН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News