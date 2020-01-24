Эксперт объяснил символическое значение предложенного Путиным саммита ООН

Лидеры ведущих мировых держав, на постоянной основе входящих в Совет безопасности ООН (Россия, Великобритания, Франция, США и Китай), должны встретиться для обсуждения глобальных проблем. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин на форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом». Российский лидер упомянул об ответственности стран-основательниц ООН за сохранение цивилизации и призвал подать пример в деле сохранения мира. Его идею уже поддержали в Китае и Франции.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в эфире НСН высказал мнение, что такой саммит действительно может состояться, потому что все потенциальные участники могут от этого что-то получить.

«Для президента Франции и премьер-министра Великобритании это очень редкая возможность напомнить о том, что эти страны обладают мировым статусом. Для Трампа это возможность показать, что есть группа самых-самых стран, а самый-самый в ней – это он. Си Цзиньпин, скорее всего, позитивно откликнется.

Встреча, если она состоится, будет иметь прежде всего символический характер. Это подчёркивание, что сохраняется ядро структуры мира, заложенное 75 лет назад пятью странами-победительницами, и чтобы ни происходило, это основы мироустройства. Я не думаю, что на таком саммите могут быть приняты какие-то решения. Но сам факт проведения подчеркнёт сохранение преемственности мировой политики, будет сигналом того, что мировая система имеет якорь во время огромной бури», - считает эксперт.

Бывший заместитель генсека ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН предположил, что предметом обсуждения на подобном саммите может стать политика США.

