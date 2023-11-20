Трамп поздравил Милея с победой фразой из своего предвыборного лозунга

Экс-президент США Дональд Трамп поздравил Хавьера Милея с победой на выборах в Аргентине.

«Вы измените свою страну и снова сделаете Аргентину великой!», - написал политик в соцсетях с отсылкой к своему предвыборному лозунгу в 2016 году, когда он обещал «снова сделать Америку великой».

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Так, на президентских выборах в Аргентине победил крайне правый политик Хавьер Милей, которого уже прозвали «мини-Трампом». По данным Национального избирательного совета (CNE) Аргентины, Милей набрал 55,75% голосов, а его соперника, кандидата от правящей партии Серхио Массу поддержали лишь 44,24%.

Хавьер Милей пришел в политику всего два года назад и быстро получил известность благодаря телешоу, где запомнился публике жесткой критикой действующей власти. Именно из-за неоднозначных и громких заявлений нового лидера Аргентины сравнивают с Трампом, а политологи ожидают от Милея радикальных перемен во всех сферах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президентские ВыборыАргентинаДональд Трамп

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