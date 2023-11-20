«США вместо БРИКС»: Победа Милея в Аргентине не сулит России ничего хорошего
На президентских выборах в Аргентине победил крайне правый Хавьер Милей, которого уже прозвали «мини-Трампом». Он собирается отказаться от вступления в БРИКС и взять прозападный курс.
На президентских выборах в Аргентине победил крайне правый политик Хавьер Милей, которого уже прозвали «мини-Трампом».
По данным Национального избирательного совета (CNE) Аргентины на 21:35 (03:35 по московскому времени), Милей набрал 55,75% голосов, а его соперника, кандидата от правящей партии Серхио Массу поддержали лишь 44,24%.
ДРУГОЙ ПУТЬ: БЕЗ БРИКС
При этом министр экономики Аргентины Серхио Масса признал поражение еще до публикации окончательных результатов и позвонил Милею, чтобы поздравить с победой.
«Аргентинцы выбрали другой путь», — сказал Масса в обращении к сторонникам.
Милей тем временем уже дал первые обещания:
«Наше обязательство - это демократия, свободная торговля, мир, мы будем работать со всеми странами свободного мира».
Заявление Милей сделал на фоне того, как сотни аргентинцев вышли на улицы Буэнос-Айреса, празднуя победу нового президента, передает корреспондент РИА Новости.
Интересно, что Хавьер Милей же пришел в политику всего два года назад и быстро получил известность благодаря телешоу, где запомнился публике жесткой критикой действующей власти. Именно из-за неоднозначных и громких заявлений нового лидера Аргентины сравнивают с Трампом.
Политологи ожидают от Милея радикальных перемен, которые и стали его главными предвыборными обещаниями: отказ от вступления в БРИКС, от сотрудничества с Китаем, Россией и Бразилией в пользу сотрудничества с США и Израилем, приватизацию в здравоохранении и образовании и долларизацию (замену аргентинского песо на доллар США).
Так, кандидат на пост главы МИД страны Диана Мондино после президентских выборов уже заявила РИА Новости, что Аргентина не вступит в БРИКС. При этом она отметила, что правительство Милея не имеет ничего ни за, ни против БРИКС.
«Мы не понимаем, в чем выгода Аргентины в данный момент. Если потом окажется, что выгода есть, мы проанализируем это», - объяснила она.
В августе Аргентину вместе с Египтом, Эфиопией, Ираном, Саудовской Аравией и ОАЭ официально пригласили в БРИКС. Ожидалось, что их членство начнется 1 января 2024 года.
ДЛЯ РОССИИ: НИЧЕГО ХОРОШЕГО
Главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский в интервью НСН предупреждал, что Милей имеет равные шансы с министром экономики Аргентины, кандидатом от правящей партии Серхио Массой.
«Милей сказал, что приоритетами его внешней политики станут Израиль и США, то есть, для США это более подходящий кандидат. Хотя я думаю, что они смогут развивать отношения с любым президентом, как и сейчас происходит. Масса более предсказуемый политик в любом случае. Ситуация в стране очень сложная, инфляция в 138%, бедность достигает 40%, резко ухудшилась ситуация. Масса был ключевым министром – экономики, конечно, это тоже влияет», - объяснил он.
А главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Петр Яковлев говорил НСН после первого тура голосования, что программа Милея все-таки слишком радикальная.
«Программа Милея очень радикальная – приватизация, переход на доллар и так далее. Это очень радикальный поворот. Во внешней политике Милей – это ориентация на Запад, США. А у правящей партии сложились неплохие отношения с Китаем, Россией, Индией, Бразилией. Поэтому нынешнее правительство будет продолжать этот курс. Милей же заявляет, что никакого вступления в БРИКС не будет. Нам в этом случае не стоит ждать ничего хорошего», - рассказал он.
После прихода Милея к власти российско-аргентинские экономические и торговые связи навряд ли претерпят серьезные изменения, рассказал РБК бывший посол России в Аргентине Ян Бурляй. По его словам, доверительные отношения перейдут в более сдержанный формат.
Россия же надеется, что новый президент Аргентины сохранит приверженность многополярности, этому будет способствовать присоединение страны к БРИКС. Об этом заявил посол РФ в республике Дмитрий Феоктистов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru