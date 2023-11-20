«США вместо БРИКС»: Победа Милея в Аргентине не сулит России ничего хорошего

На президентских выборах в Аргентине победил крайне правый политик Хавьер Милей, которого уже прозвали «мини-Трампом».

По данным Национального избирательного совета (CNE) Аргентины на 21:35 (03:35 по московскому времени), Милей набрал 55,75% голосов, а его соперника, кандидата от правящей партии Серхио Массу поддержали лишь 44,24%.

ДРУГОЙ ПУТЬ: БЕЗ БРИКС

При этом министр экономики Аргентины Серхио Масса признал поражение еще до публикации окончательных результатов и позвонил Милею, чтобы поздравить с победой.

«Аргентинцы выбрали другой путь», — сказал Масса в обращении к сторонникам.

Милей тем временем уже дал первые обещания:

«Наше обязательство - это демократия, свободная торговля, мир, мы будем работать со всеми странами свободного мира».