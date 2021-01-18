Трамп посетит последнее мероприятие в роли президента в день инаугурации Байдена

В среду 20 января Трамп из Вашингтона прибудет на военную церемонию на базе Эндрюс в штате Мэриленд. Начало мероприятия запланировано на 8 утра по местному времени. Через четыре часа после этого должна будет начаться инаугурация Джозефа Байдена.

По данным издания, на церемонии возможен оружейный салют. Приглашения получили сотрудники администрации Трампа, каждый из которых может пригласить с собой до пяти сопровождающих.

Трамп, по данным СМИ, после окончания срока своих полномочий отправится в резиденцию Мар-а-Лаго в штате Флорида. О дальнейших планах президента не сообщается. Ранее соцсети Facebook и Instagram сняли блокировку с аккаунтов уходящего президента США Дональда Трампа.



