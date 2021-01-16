Facebook и Instagram разблокировали аккаунты Трампа

Накануне глава Twitter Джек Дорси заявил, что Трамп не сможет продолжить пользоваться своей страницей в Twitter после инаугурации избранного президента Джо Байдена. Об этом сообщил Fox News.

Напомним, 7 января глава компании Facebook Марк Цукерберг на своей странице в соцсети предупредил, что Facebook и Instagram заморозят аккаунты президента США Дональда Трампа как минимум на две недели. Это произошло из-за предполагаемого подстрекательства к насилию, когда его сторонники ворвались в здание Конгресса во время утверждения итогов президентских выборов. Также аккаунты Трампа заблокировали Twitter, YouTube, Twitch и Snapchat. Активные сторонники президента перешли на платформу Parler, которая известна отсутствием цензуры в постах пользователей. Позже соцсеть была удалена из магазинов App Store и Google Play.

