Трамп поручил урегулировать конфликт на Украине за 100 дней
Президент США Дональд Трамп поставил задачу своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу урегулировать украинский конфликт за 100 дней, сообщает The Wall Street Journal.
Издание называет Келлога не самостоятельной фигурой, а, следовательно, окончанием конфликта будет заниматься лично глава Белого дома. Келлог не будет допущен и до каких-либо реальных переговоров между Вашингтоном и Москвой, говорится в статье.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке помощи Украине и другим странам на 90 дней, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Более 60 человек эвакуировали из санатория в Татарстане из-за пожара
- В Крыму и Севастополе вывезли 750 тонн загрязненного мазутом грунта
- СМИ: Реальные ставки по кредиткам в России выросли почти до 40%
- Росалкотабакконтроль добился исключения из реестра более 30 пивзаводов
- Трамп поручил урегулировать конфликт на Украине за 100 дней
- Курс доллара упал ниже 99 рублей
- Сотрудник банка в Москве похитил 180 млн рублей из ячейки клиента
- В США как минимум 10 человек погибли из-за снежной бури
- Российские геймеры потратили за год 173 млрд рублей на игры
- Расходы россиян выросли в 2024 году на 6 % за вычетом инфляции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru