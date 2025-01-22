Трамп поручил урегулировать конфликт на Украине за 100 дней

Издание называет Келлога не самостоятельной фигурой, а, следовательно, окончанием конфликта будет заниматься лично глава Белого дома. Келлог не будет допущен и до каких-либо реальных переговоров между Вашингтоном и Москвой, говорится в статье.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке помощи Украине и другим странам на 90 дней, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

