Трамп поручил урегулировать конфликт на Украине за 100 дней

Президент США Дональд Трамп поставил задачу своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу урегулировать украинский конфликт за 100 дней, сообщает The Wall Street Journal.

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Издание называет Келлога не самостоятельной фигурой, а, следовательно, окончанием конфликта будет заниматься лично глава Белого дома. Келлог не будет допущен и до каких-либо реальных переговоров между Вашингтоном и Москвой, говорится в статье.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке помощи Украине и другим странам на 90 дней, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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