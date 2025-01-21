Ушаков: Москва ждет конкретных предложений для разговора с Трампом

Сигналов из США поступает много, но Россия ждет конкретных предложений, которые могут стать основой для разговора американского и российского лидеров, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он отметил, что в ходе контактов российская сторона изложит свои позиции в отношении возможных соображений и предложений США. По словам Ушакова, Россия открыта к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту.

Также Ушаков рассказал, что председатель КНР Си Цзиньпин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем разговоре с Дональдом Трампом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с вступлением в должность 47-го президента США. Он выразил уверенность, что украинцы готовы работать с американцами для достижения «настоящего мира» и пожелал удачи Трампу и «всей Америке», передает «Радиоточка НСН».

