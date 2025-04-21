Трамп пообещал раскрыть подробности встреч США с Россией и Украиной

Отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг конфликта, а также по вопросу признании контроля Москвы над новыми регионами, он пообещал рассказать обо всём, но позже.

«Я расскажу вам все подробности в ближайшие три дня, предоставлю полную информацию», - сказал глава Белого дома журналистам.

Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон устал от происходящего на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

