Трамп пообещал раскрыть подробности встреч США с Россией и Украиной

Последние встречи США с Россией и Украиной по вопросу мирного урегулирования были «очень хорошими». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

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Отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг конфликта, а также по вопросу признании контроля Москвы над новыми регионами, он пообещал рассказать обо всём, но позже.

«Я расскажу вам все подробности в ближайшие три дня, предоставлю полную информацию», - сказал глава Белого дома журналистам.

Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон устал от происходящего на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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