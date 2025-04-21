Трамп пообещал раскрыть подробности встреч США с Россией и Украиной
Последние встречи США с Россией и Украиной по вопросу мирного урегулирования были «очень хорошими». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг конфликта, а также по вопросу признании контроля Москвы над новыми регионами, он пообещал рассказать обо всём, но позже.
«Я расскажу вам все подробности в ближайшие три дня, предоставлю полную информацию», - сказал глава Белого дома журналистам.
Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон устал от происходящего на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru