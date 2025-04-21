Песков отказался говорить о временных рамках украинского урегулирования
21 апреля 202514:38
Москва и Вашингтон продолжают работают по вопросу урегулирования на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в России надеются на то, что эта работа «даст свои результаты».
«Не хотел бы сейчас давать каких-то комментариев, тем более о временных рамках», - добавил представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети написал, что надеется на заключение соглашения между Россией и Украиной уже на этой неделе, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Испании назвали возможного главу штаба будущей армии Евросоюза
- Иностранный теплоход столкнулся с двумя судами в Санкт-Петербурге
- Депутат пообещала запретить россиянам покупать жилье за наличные в 2025 году
- В Госдуме считают, что нужно пересмотреть выдачу лицензий в РПЛ из-за «Химок»
- Сафронов рассказал о последней встрече с папой римским Франциском
- Путин утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Ираном
- Религиовед назвал наиболее вероятных кандидатов на пост нового папы римского
- В Госдуме разработали законопроект о штрафах за изображение храмов без крестов
- Аргентина объявит недельный траур после смерти папы римского
- Первый полет полностью импортозамещенного SJ-100 пройдет в конце апреля
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru