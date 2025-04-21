Песков отказался говорить о временных рамках украинского урегулирования

По его словам, в России надеются на то, что эта работа «даст свои результаты».

«Не хотел бы сейчас давать каких-то комментариев, тем более о временных рамках», - добавил представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети написал, что надеется на заключение соглашения между Россией и Украиной уже на этой неделе, сообщает RT.

