Трамп пообещал покинуть Белый дом при голосовании выборщиков за Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют за его соперника на выборах Джо Байдена, который, по подсчетам СМИ, одержал победу.

«Конечно, вы это и так знаете», - ответил Трамп на вопрос журналистов. При этом он отметил, что если выборщики проголосуют за Байдена, то «совершат ошибку». Также Трамп повторил обвинения в «массовом мошенничестве на выборах».

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Напомним, автор немецкого издания Focus Сандра Уорд заявила, что Дональд Трамп и его трое старших детей могут лишиться свободы.

В своей статье Уорд уточняет, что предметом уголовного преследования может стать деятельность бизнесмена и его родственников в компании Trump Organization, а американские СМИ говорят о причастности к финансовым и налоговым нарушениям.

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ФОТО: MEDIAPUNCH/REX/SHUTTERSTOCK
ТЕГИ:Выборы в СШАДональд Трамп
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