Трамп пообещал покинуть Белый дом при голосовании выборщиков за Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют за его соперника на выборах Джо Байдена, который, по подсчетам СМИ, одержал победу.

«Конечно, вы это и так знаете», - ответил Трамп на вопрос журналистов. При этом он отметил, что если выборщики проголосуют за Байдена, то «совершат ошибку». Также Трамп повторил обвинения в «массовом мошенничестве на выборах».